Razveselite svoje najdraže Galaxy uređajima po povoljnijim cijenama

Nakon duge i izazovne godine, veselimo se blagdanima i željno iščekujemo radost koju će unijeti u naše domove. Samsung nas uvijek uveseljava, a ovih blagdana nam donosi čaroliju kakvu smo zaista zaslužili. U Samsung Holiday mobilnom paviljonu pripremili su bogat blagdanski sadržaj te posebne ponude pametnih uređaja koji će razveseliti vaše bližnje

Samsung Holiday mobilni paviljon donosi i brojne pogodnosti koje omogućuju odlične poklone i to po povoljnijim cijenama. Svi posjetitelji mogu ostvariti 30% popusta na dodatnu Samsung opremu . Također, za ljubitelje vrhunskog TV doživljaja Samsung se potrudio da odluku o kupnji novog televizora donesu lako jer uz kupnju QLED Q95 ili 8K modela na poklon dobivaju Galaxy Watch od 46 mm . Osim pametnih telefona i televizora, u paviljonu je moguće uživo doživjeti osobitosti soundbar zvučnika, štapnih usisavača, Dual Cook Flex pećnice, Virtual flame indukcijske ploče i Wind-FreeTM klimatizacijskih uređaja.

Samsung Holiday mobilni paviljon do 20. prosinca svi zainteresirani mogu posjetiti na parkiralištu IKEA-e. Ukoliko ste među onima koji u zadnji tren kupuju poklone za svoje najbliže, Samsung Holiday paviljon ćete moći pronaći i kod Garden Malla od 22. do 24. prosinca te kod City Centra East gdje će se nalaziti od 27. do 31. prosinca.

Više informacija o blagdanskoj ponudi te lokacijama Samsung Holiday mobilnog paviljona saznajte na linku.