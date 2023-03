Radite od kuće i mislite da vas poslodavac prati? Uskoro će vas nadgledati i pomoću pametnog sata

Poslodavci su tijekom pandemije koronavirusa povećali učestalost korištenja sustava za nadgledanje i praćenje, a prema svemu sudeći - tehnologija postaje sve složenija i složenija

Era rada od kuće ostavila je svoj trag na modernom korporativnom radnom mjestu. Tijekom ere Covida-19, velik broj američkih poslodavaca povećao je korištenje sustava za nadgledanje za praćenje aktivnosti zaposlenika. Analitičari iz kompanije Gartner navode da ovu tehnolgiju koristi 60 posto velikih poslodavaca - što je dvaput više nego prije pandemije. Također najavljuju da će tijekom idućih par godina taj uvio porasti do 70 posto. Ovu vrstu softvera zaposlenici zovu 'bossware', a sve je izvjesnije da će s vremenom postati još invazivnija.

Antonio Aloisi i Valrio de Stefano u knjizi pod imenom 'Your Boss Is an Algorithm' opisuju 'proširen doseg menadžmenta' kojeg su kompanije uvele tijekom pandemije. Pojavilo se još softverskih i hardverskih alata kojima firme prate produktivnost radnika, njihovo kretanje i aktivnosti tijekom dana, pritiske na tipke računala i smartfona, pa čak i zdravstveno stanje. Knjiga ovim mjerama daje imena 'datafication' ili 'informatisation' (informatizacija) odnosno 'praksa pri kojoj se svaki potez, na internetu ili bez interneta, revidira i po potrebi prati, bilo to zbog statističkih, financijskih, komercijalnih ili izbornih mjera'.

Ironija iza cijele priče je što stručnjaci tvrde da ne postoji dovoljno podataka koji bi pružili ideju da svo ovo praćenje radnika uopće povećava produktivnost, no to izgledno ne zaustavlja kompanije koje razvijaju još intenzivniju tehnologiju za nadgledanje. U jeku ere maksimalnog nadgledanja radnici bi trebali znati što se kod njih točno prati te mogu li išta napraviti oko toga.