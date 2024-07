Prisluškuje li netko vaš mobitel? Evo kako to provjeriti

7) Upotrijebite kodove za Android

Na uređajima s Googleovim operativnim sustavom možete koristiti tajne USSD kodove za održavanje svoje sigurnosti i privatnosti.

U tipkovnicu upišite *#21*, *#67# ili *#62#, zatim kucnite sličicu za uspostavu poziva. Ako jedan kod ne radi, pokušajte s drugim. Primjenjivi su na različite uređaje, ali sva tri imaju istu funkciju: usmjeravaju vas na zaslon s pojedinostima o prosljeđivanju poziva. Prikazat će se glasovni pozivi, podaci, SMS, paketi, PAD i još mnogo toga.

U idealnom slučaju, svaki bi trebao prikazivati Not forwarded. Ako piše Forwarded, a vi to niste uključili, vaš je mobitel vjerojatno hakiran.

Što možete učiniti? Utipkajte ##002# na zaslonu s brojčanikom i ponovno pritisnite sličicu za biranje. Na vašem ekranu sada bi trebalo pisati Erasure was successful. Možete napustiti ovaj zaslon ako kucnete OK. I instalirajte aplikaciju za zaštitu od virusa i zlonamjernog softvera, piše Make Use Of.