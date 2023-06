Predlažem da razmotrimo pitanje: Mogu li strojevi razmišljati?

Alan Turing, engleski matematičar, rođen je na današnji dan 1912. godine u Londonu. Ovaj matematički genij ostvario je iznimne napretke u područjima matematike, logike, kriptografije, računarstva, umjetne inteligencije i biologije.

Fundamentalno pitanje koje je mučilo matematičare na početku dvadesetog stoljeća bilo je koji su matematički problemi rješivi korištenjem formalnog matematičkog sustava bez korištenja intuicije. 'Entscheidungsproblem', tj. problem odlučivanja, formulirali su njemački matematičari David Hilbert i Wilhelm Ackermann 1928. godine navodeći da ako uzmemo u obzir sve aksiome matematike, postoji algoritam koji može odrediti istinitost bilo koje matematičke tvrdnje.

Među onima koji su pokušali riješiti ovaj problem bio je i Turing koji je u svom radu 'On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem' iz 1936. godine negirao postojanje takvog algoritma. U radu je razvio apstraktni model univerzalnog računala koji je modelirao prema čovjeku koji na papiru rješava neki problem slijedno primjenjujući zadana pravila. Računalo je zamislio kao stroj koji ima mogućnost čitanja, pisanja i brisanja simbola na beskonačno dugoj traci podijeljenoj na ćelije. Ćelije mogu biti prazne ili sadržavati simbol 1 ili 0. Stroj se pomiče po traci i čita sadržaj ćelije te odlučuje koja mu je sljedeća radnja na temelju očitane vrijednosti i zadanog pravila. Konačan ishod je odgovor zapisan na vrpci u obliku niza simbola (1 i 0). Opisani stroj, danas poznat kao Turingov stroj, zapravo je prototip svakog modernog računala. Korištenjem ove apstrakcije, Turing je pokazao da postoje stanja za koja računalo nikada neće doći do odgovora, odnosno vrtjet će se u beskonačnoj petlji.