Pogledajte što insajderi znaju o nadolazećem Samsung Galaxy Noteu 10

Premda je velik broj trenutno poznatih informacija na razini glasina, postoji izvjesna šansa da će se dio prognoza vezanih uz novi Samsungov Note zbilja obistiniti

Samsung već godinama koristi svoj Galaxy Note kako bi svijetu pokazao najbolje što može proizvesti, učinivši ga vrlo dobrim izborom za zahtjevne korisnike željne Android flagshipa. Naravno, tu je i famozna olovčica koja je prošle godine dobila i nekoliko vrlo funkcionalnih značajki.

Samsug će, pretpostavljamo, u 2019. nastaviti liniju s Galaxy Noteom 10. Prema najnovijim izvješćima, Verizonov šef Hans Vestberg potvrdio je da će Galaxy Note podržavati 5G. Naravno, ovo nije toliko šokantno otkriće, s obzirom da smo pretpostavljali da će noviji uređaji iz Samsunga imati podršku za 5G. Ono što nas je puno više zaintrigiralo je najava datuma izlaska uređaja, a to je 16. svibanj 2019.

Hrpa opcija

Ako je suditi po Galaxyju S10, Note bi također mogao doći u tri varijante. Prema izvješću ET Newsa, Note 10 mogao bi imato svoj 'standardni', Plus i E model. 'Industrijski insajderi' su navodno rekli reporterima ET Newsa da 'Samsug Electronics zbilja proizvodi četiri modela Galaxy Notea 10'. Za početak, tu će biti dva LTE modela, jedan sa 6.28-inčnim i drugi sa 6.75 inčnim prikazom. Pozadina uređaja imat će trostruku, odnosno četverostruku kameru na stražnjem dijelu. Novi modeli, također citiramo, imat će varijantu koja podržava LTE 2 i 5G 2.