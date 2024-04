Petrol GO: nova aplikacija s poboljšanim korisničkim iskustvom i mogućnošću narudžbe proizvoda unaprijed

U 21.stoljeću, dobu u kojem digitalizacija preuzima vodeću ulogu u poslovnom svijetu, Grupa Petrol iskoristila je njene prednosti za poboljšanje vlastite učinkovitosti, dostupnosti i konkurentnosti. Ključnu ulogu u digitalizaciji imaju aplikacije koje poboljšavaju korisničko iskustvo i jačaju lojalnost korisnika. Niko Knez, član Uprave Petrol d.o.o. Zagreb, odgovoran za područje prodaje krajnjim kupcima, ističe kako je plaćanje aplikacijom postalo iznimno popularno u Hrvatskoj, što potvrđuju i podaci o rastu transakcija. 'U Hrvatskoj smo prošle godine zabilježili 75.000 transakcija, što predstavlja izvanredan rast od 73 % u usporedbi s 2022. godinom. Aplikacija Petrol GO više je od samog alata za plaćanje; omogućuje nam da se prilagodimo potrebama naših kupaca i poboljšamo njihovo zadovoljstvo, dok istodobno optimiziramo naše poslovne procese.'

Nova aplikacija Petrol GO rezultat je temeljitog internog planiranja i osmišljena je zahvaljujući proučavanju i razumijevanju potreba Petrolovih kupaca. Donosi poboljšano korisničko iskustvo s novim funkcionalnostima i osvježenim izgledom. Aplikacija se u Hrvatskoj koristi od 2020., no lansiranjem Petrol GO, programeri su prvi put razvili funkciju „Naruči i preuzmi“, koja korisnicima omogućuje da hranu i proizvode naruče unaprijed te da ih preuzmu pri sljedećem posjetu najbližem prodajnom mjestu.

'Petrol GO je rezultat pažljivog planiranja. Aplikacija je osmišljena imajući na umu potrebe i očekivanja krajnjeg korisnika – kupca Petrola. Stvarajući Petrol GO nastojali smo u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti želje korisnika i ponuditi im mogućnost dodatnih funkcionalnosti koje smo detektirali u njihovim porukama. Ujedno smo postavili izazov kako u budućnosti uključiti dodatne usluge u aplikaciju, a da pritom ne izgubimo jednostavnost korištenja i preglednost. Sve to kako bi kupnja na našim prodajnim mjestima bila još lakša i brža za korisnike', dodao je Knez.