Paul McCartney: 'AI bi mogao pokrasti umjetnike. Tražimo od vlade da nas zaštiti'

Britanska vlada rekla je da će u konzultacijama, koje traju do 25. veljače, istražiti ključne elemente rasprave, uključujući kako poboljšati povjerenje između kreativnog i AI sektora te pitanje kako kreatori mogu licencirati i dobiti naknadu za korištenje svojih materijala.

'Mi smo narod, vi ste vlada. Trebali biste nas štititi. To je vaš posao. Pa ako iznosite prijedlog zakona, pobrinite se da zaštitite kreativne mislioce, kreativne umjetnike ili ih nećete imati', rekao je 82-godišnji pjevač. U studenom 2023., McCartney i Ringo Starr stvorili su pjesmu 'Now And Then' koristeći se AI tehnologijom kako bi izdvojili vokal Johna Lennona s kućne demo-snimke iz 1977.