Fosil otkrio borbu na život i smrt u Kredi – napad krokodila na letećeg gmaza

Bila je to scena života i smrti u razdoblju Krede u današnjoj kanadskoj pokrajini Alberti. Znanstvenici su u aridnom krajoliku 'badlands' u Parku dinosaura u Alberti iskopali fosiliziranu vratnu kost mladog Cryodrakona , vrste letećeg reptila poznatog kao pterosaur , za kojeg je moguće da je stradao upravo na takav način.

'Većina krokodila se hrani na površini vode i to su predatori koji čekaju u zasjedi. Za mnoge vrste pterosaura se vjeruje da su bili vezani uz vodu i s obzirom na ovo što smo otkrili, bila je to zasjeda', rekao je paleontolog Caleb Brown iz paleontološkog muzeja Royal Tyrrell Museum u Albert i glavni autor studije u časopisu Journal of Paleontology.

Današnji krokodili su i aktivni predatori i lešinari. Cryodrakon je bio suparnik Quetzalcoatlusa, koji je također nastanjivao Sjevernu Ameriku u to vrijeme i bio najveći od pterosaura, rođaka dinosaura. Obje vrste spadaju u obitelj Azhdarchidae, imali su velike glave s golemim bezubim kljunom, digim vratovima i kratkim repom.

Ubodna rupa na vratu mladog Cryodrakona ne odgovara obliku zuba dinosaura grabežljivaca u tom području prije oko 76 milijuna godina, poput tiranosaurovih rođaka gorgosaura i daspletosaura. Ali odgovara obliku zuba krokodila, uključujući Leidyosuchusa dugog oko 3,5 metara i manjeg Albertochampsa.

U razdoblju Krede, područje današnje Alberte je bilo toplo, vlažno i ravno, ispresjecano velikim rijekama. Usprkos njihovoj ponekad divovskoj veličini, o pterosaurima se manje zna nego o dinosarima zbog vrlo tankih i khkih kostiju, zbog čega su manje očuvani kao fosili.