Pametni telefoni Samsung Galaxy A serije garantiraju nezaboravne ljetne trenutke

Ljeto je, a već i ptice na grani znaju da je upravo to razdoblje obilježeno mnoštvom aktivnosti koje ćemo zasigurno htjeti zabilježiti

Počevši od raznih festivala, odlaska na more pa sve do jednostavnog izležavanja i uživanja u slobodnom vremenu, novi Samsung pametni telefoni Galaxy A53 i Galaxy A33 spremni su za maksimalno korištenje ovoga ljeta. Ova dva modela na tržištu se ističu svojim inovacijama i mogućnostima te osiguravaju novu razinu korisničkog iskustva u koje će se zaljubiti svaki korisnik.

Superbrzo punjenje

Ako je vaša ljetna destinacija udaljena satima, možda i danima, oko trajanja baterije nećete imati brige. Galaxy A serija sada je opremljena baterijom kapaciteta 5000 mAh2 koja traje i do dva dana uz podršku za superbrzo punjenje od 25W – tako da bezbrižno možete uživati u putovanju uz igrice, gledajući serije i još mnogo toga. Uz dugotrajnu bateriju, dobit ćete pregršt memorije za pohranu svojih uspomena. Uz 128 ili 256 GB unutarnje memorije za sve fotografije i videozapise snimljene ovoga ljeta, plus podršku za mikro SD karticu do 1 TB, otvara se obilje prostora za pohranu svojih dragocjenih trenutaka. Isto tako, zahvaljujući sjajnoj kameri koja je uvijek oštra i mirna te s višestrukim objektivima, ljetne fotografije, portrete i selfije dižete na višu razinu. Snažna umjetna inteligencija funkcije Photo Remaster poboljšava iskustvo kako biste odmah mogli popraviti svoje fotografije jer će ovi pametni telefoni pomoću umjetne inteligencije u svega par sekundi složiti idealne postavke osvjetljenja i rezolucije.