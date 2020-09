Ovo su prvi prijenosnici Lenova s Intelovim čipovima nove generacije

Tvrtka Lenovo predstavila je tri nova prijenosna računala namijenjena ponajprije kupcima dubljeg džepa

Zaslon je osjetljiv na dodir, IPS VESA, dijagonale 14 inča i razlučivosti 3840 puta 2160 piksela. Postoji i model s UHD zaslonom zakrivljenih rubova, ako ste spremni izdvojiti ekstra novce za to.

Lenovo Yoga 9i je konvertibilno 2-u-1 prijenosno računalo sa 4K IPS zaslonom dijagonale 14 ili 15,6 inča svjetline 500 nita i aluminijskim kućištem dostupnim u nekoliko boja, težine 1,37 do dva kilograma. Kožnu presvlaku možete nabaviti zasebno.

Modeli Yoga 9i i 9i Slim opremljeni su friško predstavljenim procesorima Intel Core 11. generacije (Tiger Lake) i grafikom koja se temelji na Intelovoj arhitekturi X.

Yoga 9i u izdanju od 15 inča nudi do desete generacije procesora Intel Core i9 HK-Series te grafičkim karticama Nvidia GTX 1650 Ti s tehnologijom Max-Q. S tim modelom dolazi do 16 GB DDR4 memorije i do dva TB PCIe SSD memorije za pohranu, kao i odvojeni grafički te dva Thunderbolt 3 porta.

Oba modela podržavaju Dolby Vision i Dolby Atmos. Oba konvertibilna uređaja imaju Windows Ink i aktivnu olovku koju možete smjestiti u računalo na punjenje dok ju ne koristite.

Ugrađeni Smart Sensor Touchpad vibrira prilikom pritiska. Njegova je površina gotovo upola veća i premazana slojem otpornim na otiske prstiju.