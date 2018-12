Ove hrvatske hit igre su na nevjerojatnom popustu, provjerite što se nudi

Blagdansko je vrijeme, razdoblje kad platforma Steam snižava cijene video igara kako bi nas potakla na pražnjenje novčanika. U rasprodaju su uvršteni i popularni domaći naslovi

U sklopu Steamove kategorije Made In Croatia izdvojeno je 38 naslova, od kojih njih 33 dolaze s preporukom. Uz svaku igru navedena je i cijena koja vrijedi do 3. siječnja iduće godine.

U izboru s mega popustima su se našli naslovi kao što su Starpoint Gemini, The Talos Principle, Serious Sam 3 i Zero Reflex, a na rasprodaji je i vrlo uspješni SCUM, iako uz niži popust.

Sve popuste koje Steam nudi ove godine možete naći ovdje.