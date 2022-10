Otkriveni čudni valovi na rubu Sunčeva sustava, o čemu se radi?

Podaci iz svemirske letjelice koja kruži oko Zemlje otkrili su strukture mreškanja u heliopauzi, pomičnom području svemira koje označava jednu od granica između prostora unutar Sunčeva sustava i međuzvjezdanog prostora

Postoje različiti načini na koje Sunce utječe na prostor oko sebe. Jedan od njih je solarni vjetar, stalni nadzvučni tok ionizirane plazme. On prolazi pored planeta i Kuiperova pojasa, na kraju nestajući u velikoj praznini između zvijezda.

U heliopauzi reflektirani val putuje natrag, sudarajući se s još uvijek nadolazećim protokom nabijene plazme iza tlačne fronte, stvarajući oluju energetski neutralnih atoma koji ispunjavaju unutarnji heliosloj do trenutka u kojem reflektirani val stigne natrag na krajnji udar.

Mjerenja tima također pokazuju prilično značajan pomak u udaljenosti do heliopauze. Voyager 1 prešao je heliopauzu 2012. godine na udaljenosti od 122 astronomske jedinice. Godine 2016. tim je izmjerio da udaljenost do heliopauze u smjeru Voyagera 1 iznosi oko 131 astronomske jedinice. U to vrijeme sonda je bila udaljena 136 astronomskih jedinica od Sunca, još uvijek u međuzvjezdanom prostoru, ali s heliosferom u balonu iza sebe.

Mjerenje do heliopauze u smjeru Voyagera 2 2015. malo je teže: 103 astronomske jedinice, s marginom pogreške od osam astronomskih jedinica s obje strane. U to je vrijeme Voyager 2 bio udaljen 109 astronomskih jedinica od Sunca, što je još uvijek unutar granice pogreške. Heliopauzu je prešao tek 2018. godine i to na udaljenosti od 119 astronomskih jedinica.