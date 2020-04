Matematičari vole razbijati kôd i rješavati zagonetke, no što je s nama običnim smrtnicima? Možete li riješiti ovaj kôd i predvidjeti što će pisati u sljedećem retku?

Dakle, u prvom retku nalazi se samo brojka 1, pa u drugom piše upravo to: jedna jedinica ili 1 1. U drugom su retku dvije jedinice pa u trećem pišemo da ima dvije jedinice ili 2 1. To znači da su u trećem zapisani jedan broj dva (1 2) i jedna jedinica (1 1), i tako dalje. To u konačnici znači da umjesto upitnika u zadnjem redu zapisujemo jednu trojku, jednu jedinicu, dvije dvojke i dvije jedinice, odnosno: 1 3 1 1 2 2 2 1.