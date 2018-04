Možete li riješiti ove lude zagonetke?

Ima li bolje razbibrige od mozgalica? Pripremili smo vam neke koje se nalaze u udžbenicima za osnovne škole, ali i neke koje ni sami nismo mogli riješiti

Možda ste ih kao djeca obožavali ili vam nisu bile osobito drage, no, u svakom slučaju, dokazano je kako mozgalice pomažu u razvoju vještina zapažanja, koncentracije i logičkog razmišljanja. Posebno su korisne one matematičke, jer ih primjenjujemo svaki dan. Primjerice na tržnici ili dok pokušavamo izračunati koliko nam je vremena ostalo do jutarnjeg alarma. Tko je rekao da vam matematika nikad neće trebati?