Odmor bez mobitela nije nemoguć pratite li ove korake

Nigdje ne idemo bez njega, no je li vrijeme da se takva navika promijeni? Evo savjeta kako što bezbolnije prebroditi ovisnost o mobitelu i provesti nezaboravan odmor bez njega

Najveća prednost mobilnog telefona postala je i njegova najveća mana - ima sve. Od fotoaparata i kalkulatora do bilješki i e-mail aplikacija. Nosi se posvuda, a od svoje pojave svojevrsni je statusni simbol. Sve je to utjecalo na pojavu ovisnosti o malom džepnom računalu. No ako ipak želite provesti kvalitetan odmor, evo što možete učiniti kako biste se odvojili od svog 'utega'.

Odlučite što želite od svog odmora

Ako se želite odmoriti, isprobati nove stvari i družiti s prijateljima ili obitelji trebali biste odbaciti stare navike. A to znači da nema više gledanja u ekran i provjeravanja jesu li stigle nove obavijesti, važni e-mailovi i je li vas netko zvao.