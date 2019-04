Odigrali smo postapokaliptičnu PlayStation ekskluzivu Days Gone

Može li Bendova vizualizacija vožnje divljinama prekrasnog i opasnog postapokaliptičnog Oregona biti zanimljivija? Saznali smo odigravši Days Gone

Days Gone, najnoviji dugo razvijani naslov iz Bend Studia prekopava teme civilizacije okrenute naglavačke, biološkim oružjima koja uništavaju svoje tvorce, napuštenu divljinu i žestokog protagonista koji se bori za goli život.

Vizualno impresivni kraj kojem glavni lik putuje motorom upotpunjuje izvrsna glazba, sveprisutni osjećaj jeze i opasnosti te što je najvažnije - neprestani osjećaj istraživanja. Postapokaliptični Oregon izgleda kao mjesto gdje su nedavno živjeli ljudi. Sitni detalji poput pljesnjivog doručka na kuhinjskom stolu pričaju suptilnu priču o strahotama koje su zadesile naselja, dok improvizirani SOS znakovi sačinjeni od kamenja ili smeća govore o ljudima koji su se nadali nekoj pomoći. Days Gone je izrazito suptilan u svojem vizualnom pripovjedanju, što će cijeniti igrači koji nisu ovisni o radio bilješkama i ogromnim dosjeima (makar i toga u igri ima više nego što smo željeli). Tranzicija između noći i dana je predivna, okoliš izgleda realistično i turobno, a zombiji, odnosno frikovi su, makar generički, dovoljno strašni da stvaraju usjećaj jeze kada se pored njih nastojite prošuljati.

Sve za atmosferu

Svi ovi sastojci, pored priče koja se strašno trudi posuditi elemente od drugih popularnih postapokaliptičnih igara, stvaraju svijet do kojeg vam je stalo i u kojem nastojite i sami preživjeti. Ubrzo nakon što počnete istraživati Oregon pronaći ćete mjesta koja ćete naširoko zaobilaziti, tražit ćete tajne vojne baze, razbijati kampove pljačkaša te načelno, imati sveobuhvatno i vrlo zabavno iskustvo preživljavanja u postapokaliptičnom SAD-u. Da je sve u igri dobro odmjereno kao suptilni dizajn svijeta, Days Gone bi bio puno bolja igra nego što on zapravo jest, upravo zato jer se, pored spomenutog, previše oslanja na stvari koje su drugim developerima pošle za rukom.

Tako igra recimo ima obligatornu scenu vožnje na motoru uz koju svira pozadinska glazba (kao što je to puno bolje odrađeno u Red Dead Redeptionu), kao i hrpu flešbekova čiju poantu možete shvatiti pet minuta prije kraja scene. Lošim stranama doprinose i klišeji viđeni u svakom sandbox naslovu ikad kombinirani sa nekolicinom mehanika koje, pored usporavanja igrača i kompliciranja situacije, ni na jedan način ne doprinose, već samo odmažu. Primjerice, ako ostanete bez goriva u motoru, morat ćete ići u potragu za karnistrom koja traje sto godina i koja umjesto osjećaja jeze i paranoje zapravo samo odugovlači već pozamašnu priču koja se razvlači na čak šezdeset sati igranja.

Ubojice imerzije

Days Gone također pati od zapanjujuće količine vizualnih bugova koji ubijaju imerziju, kao i nedovoljno dorađenih 'specijaliziranih misija'. Najbolji primjer su one u kojima se morate šuljati kako biste otkrili što negativci smjeraju. Umjesto da su nas oduševile samom idejom da ćemo saznati nešto o tajnovitoj povijesti zaraze koja je pokorila modernu civilizaciju, nerijetko smo se nalazili u situaciji gdje nastojimo raditi sve osim toga jer znamo da se radi o dosadnim i klišejiziranim komadićima informacija koje ćemo dobiti prije 'nečeg bitnog'.

Što se mehanika borbe tiče, one zavise o vašim osobnim preferencama i relativno su dobro odrađene. Deacon se tako može specijalizirati u bliskoj borbi, borbi na daljinu ili preživljavanje, dok sa svakom riješenom misijom dobija će nove alate pomoću kojih će moći pobjeći razjarenoj hordi. Kad smo već kod horde, spomenimo da je ona, koliko god bila reklamirana u trailerima, puno manje zabavna nego što se čini. Najčešći scenarij na koji ćete naići uključuje pedesetak do sto Frikova kreće prema vama, dok vi koristite okoliš kako biste ih čim više zahvatili u eksplozijama i samim time dovoljno izolirali manje grupe koje možete osobno 'riješiti'. Problem s hordama je da, pored očiglednog trošenja resursa i iznimne opasnosti, ne nude prevelike nagrade, što je zbilja šteta.