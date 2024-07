Novi jeftini iPhone mogao bi prilično sličiti na novi top model Appleova smartfona

Očekuje se da će iPhone SE 4 biti pušten u prodaju tek u proljeće 2025. Ako je ova glasina točna, umjesto jedne stražnje kamere s 12 megapiksela mogli bismo vidjeti niz kamera koji se nalazi na iPhoneu 16, piše Phone Arena.

Nagađa se da će iPhone 16 imati širokokutne i ultraširokokutne kamere postavljene okomito. To je promjena u odnosu na dijagonalno postavljene leće, kako je bilo od iPhonea 13. Navodno je to uvedeno kako bi se iPhoneu 16 i iPhoneu 16 Plus omogućilo snimanje prostornog videa za konzolu Vision Pro.

Stiže i sklopivi zaslon?

Nagađanja o tome kako bi SE 4 mogao izgledati kao iPhone 16 pojavila su se u veljači ove godine. Tada se pričalo o jednoj stražnjoj kameri s bljeskalicom, okomito postavljenoj u skladu s očekivanim vertikalnim dizajnom stražnjih kamera iPhonea 16.

Fixed Focus Digital je ranije ove godine objavio da Apple radi obrnuti inženjering sklopivih telefona drugih proizvođača. Dodao je da se sklopivi prototip iPhonea, koji koristi sklopivi zaslon što ga je isporučio Samsung, pokvario tijekom razdoblja intenzivnih testiranja.

Apple je, prema njegovim navodima, privremeno zaustavio rad na sklopivom iPhoneu dok ne nabavi izdržljiviji sklopivi zaslon. Prije nekoliko dana Apple je dobio patent američkog Ureda za patente i žigove za stakleni zaslon za sklopive uređaje, što bi mogao biti znak da nastavljaju raditi na razvoju sklopivog iPhonea.