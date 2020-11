Nove prilike u IT sektoru: Poslodavci nude konkurentne plaće, bonuse...

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih oglasa iz IT sektora. Pronađite svojeg favorita i javite im se već danas

DevLabs grupa specijalizirana je za pružanje usluga tehnološkim i softverskim tvrtkama. Bez obzira koliko su složeni zahtjevi njihovih klijenata, tvrtka zahvaljujući bogatom iskustvu uspijeva isporučiti kvalitetna rješenja. Prijavi se na oglas za radno mjesto Hardware Engineer (m/ž) i iskoristi priliku za razvijanje svojih profesionalnih vještina u okruženju vrhunskih stručnjaka. Idealan kandidat posjeduje 3 ili više godina u dizajniranju elektroničkog hardvera, timski je igrač i ima visoku razinu samostalnosti u radu. Prepoznaješ se? Oglas ostaje aktivan do 6. prosinca.

PlanRadar je brzorastuća globalna tvrtka u sektoru građevinarstva i industriji nekretnina. Kako bi unaprijedili svoje poslovanje, traže pojačanje na poziciji Customer Success Specialist (m/ž) . Ovo je fantastična prilika za motivirane kandidate koji žele testirati svoje ideje i ostvariti puni potencijal. Nude ti konkurentnu plaću, bonuse za postignute rezultate, poticajno radno okruženje, besplatnu kavu i doručak te brojne timske događaje. Javi im se do 16. prosinca.

Tvrtka Mangonel gradi, integrira i podržava Enterprise i Consumer softver. I zapošljava Java Developera (m/ž)! Iskoristi priliku i pridruži se timu nadarenih programera koji razvijaju nova rješenja, odnosno značajke proizvoda uspješnih klijenata. Svakodnevno ćeš koristiti alate kao što su Java, Spring i Hibernate te specijalne tehnologije obrade video zapisa. Kompanija ti zauzvrat nudi ugodnu radnu okolinu, mogućnost rada od kuće i profesionalni rast i razvoj. Svoj životopis im pošalji do 29. studenog.



Posjeduješ osnovno znanje o objektno orijentiranom programiranju (C++, C# ili Java)? Dobro se snalaziš u radu s relacijskim bazama podataka (SQL ili Oracle) i Linux? Engleski jezik imaš u 'malom prstu'? Ako su tvoji odgovori potvrdni, do 1. prosinca se prijavi na oglas za radno mjesto Software Commisioning Engineer (m/ž) u kompaniji DEMATEH, vodećem pružatelja rješenja u automatizaciji i industrijskoj logistici u jugoistočnoj Europi.