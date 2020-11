Nešto čudno se događa? Ovako možete saznati jesu li vam hakirali Facebook

Pomoći ćemo vam otkriti nepoznate prijave na vaš profil, kao i prepoznati najčešće simptome hakiranog Facebook profila

Za aktivaciju značajke prijavite se na Facebook, kliknite na malu strelicu u gornjem desnom kutu ekrana i birajte stavke Settings > Settings & Privacy . Nakon toga u izborniku na lijevoj strani ekrana birajte postavke za prijavu, odnosno Security and Login . Nakon toga skrolajte dolje sve do stavke za postavljanje dodatne zaštite pomoću podsjetnika za nepoznate prijave odnosno Setting up extra security > Get alerts about unrecognized logins i kliknite na Edit kako biste vidjeli svoje opcije.

Provjerite lokaciju prijave

Čak i ako niste uključili podsjetnike za neprepoznate ili neobične prijave, dokaze hakiranja Facebook profila može se pronaći u povijesti prijava.

Trik, naime, leži u provjeri lokacije na kojoj je prisupljen profil. Kliknite na malu strelicu u gornjem desnom dijelu ekrana i iz izbornika birajte Settings > Settings & Privacy. Na lijevom panelu pritisnite Security and Login. Nakon toga skrolajte sve do stavke kojom možete provjeriti gdje ste se prijavili - Where you're logged in.

Tamo ćete jasno vidjeti sve aktivne i nedavne prijave na Facebook. One koje su aktivne imat će indikator pored imena uređaja i preglednika.

Svaka senasa imat će prijavljen uređaj, lokaciju i datum. Ako vidite prijavu koju ne prepoznajete, kliknite na jednu od tri točkice pored imena i birajte Not You > Secure Account. Facebook će vas provesti kroz razne opcije pomoću kojih možete bolje osigurati profil.

Valja naglasiti da je ova lista temeljena na vašoj IP adresi i da možda nije precizna - pogotovo ako koristite VPN. Za odjavu sa svih trenutnih prijava možete birati stavku Log out of all sessions koja se nalazi na samom dnu liste. Ako se odlučite za ovo, predlažemo da odmah aktivirate provjeru u dva stupnja i promijenite lozinku.

Simptomi hakiranog računa

Vrijedi naglasiti da hakiran Facebook račun ne znači da je netko došao do vaših podataka, već da ste možda i ostavili aktivnu prijavu na javnom računalu. Ovo su znakovi hakiranog Facebook profila:

Netko je promijenio vaše osobne podatke (ime, rođendan, lokaciju, poslodavca i tako dalje)

Prijatelji na Facebooku su osobe koje ne možete prepoznati

S vašeg su profila poslane poruke koje vi niste slali

Na vašem timelineu nalaze se neobične objave

Ako prepoznate ove znakove, dobar potez bio bi dodatno osigurati vaš profil.