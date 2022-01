Nove poslovne prilike u IT sektoru, evo što se nudi ovog tjedna

Radnike traže Stanić Automation, AdriaScan, Tehnički servisi željezničkih vozila, Dynniq i ICRO-LINK

Tvrtka AdriaScan specijalizirala se za razvoj i implementaciju softverskih rješenja namijenjenih prikupljanju podataka i autentifikaciju dokumenata iz raznih osobnih i putnih isprava. Kako bi svojim klijentima isporučili još brža, sigurnija i učinkovitija rješenja zapošljavaju iskusnog .NET Developera (m/ž) koji će svoje znanje i stručnost iskoristiti za daljnje poboljšanje njihovog portfelja proizvoda. Pored opuštene radne atmosfere, nude ti kombinaciju rada u uredu i od kuće, mogućnost napredovanja te povećanje plaća na temelju rezultata. Oglas ostaje aktivan do 4. veljače.

Stanić Automation je tvrtka sa sjedištem u Svetom Ivanu Zelini i posluje u farmaceutskoj industriji pakiranja, izuzetno uređenog, sofisticiranog i izazovnog okruženja. Tvrtka je trenutno u potrazi za PLC programerom (m/ž) koji će programirati strojeve za pakiranje u farmaceutskoj industriji, a novim kolegama nude ugodnu radnu atmosferu, iznadprosječna primanja, fleksibilnost u radu te putovanje u sigurne i zanimljive zemlje. Javi im se do 14. siječnja.

Tehnički servisi željezničkih vozila zapošljavaju na poziciji: Glavni inženjer za IT infrastrukturu, usluge i nadzor (m/ž). Na ovom radnom mjestu bit ćeš zadužen za organizaciju, planiranje, koordiniranje i upravljanje radom IT odjela, predlaganje i provođenje unapređenja u IS-u u skladu s poslovnim zahtjevima kako bi se osigurala adekvatna IT podrška za odvijanje poslovnih procesa unutar društva te pružanje stručne i operativne podrške. Rok za prijavu na oglas ističe 18. siječnja.



Tvrtka Dynniq d.o.o. za inženjering traži iskusnog Java Developera (m/ž) koji će se pridružiti njihovom razvojnom timu u Zagrebu. Idealan kandidat ima strast za razvoj složenih softverskih rješenja u Javi, posjeduje snažan timski duh te je voljan i sposoban učiti i stalno se usavršavati. Dobro poznavanje Jave i relevantno radno iskustvo u razvoju softvera minimalni su preduvjet kako bi prijave kandidata bile razmatrane. Prepoznaješ se u tom opisu? Javi im se do 11. siječnja.



ICRO-LINK je ICT tvrtka s gotovo 30 godina uspješnog poslovanja, jedan od vodećih integratora telekomunikacijskih rješenja u Republici Hrvatskoj. Kako bi osnažili postojeći tim, zapošljavaju na radnom mjestu: Inženjer komunikacijskih sustava/IoT specijalist (m/ž), a njihova ponuda uključuje mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja, izazovan posao u ugodnoj i poticajnoj randoj okolini te napredak i nagrađivanje u skladu s rezultatima rada. Rok za prijavu ističe 18. siječnja.