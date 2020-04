U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih oglasa u IT sektoru. Pronađite svojeg favorita i javite im se već danas

Calzedonia zapošljava E-Commerce content managera (m/ž) koji će biti odgovoran za ispravno učitavanje sadržaja na stranice e-trgovine Calzedonia grupe: Intimissimi, Calzedonia, Tezenis i Falconeri i pružanje podrške operativnim aktivnostima tima za e-trgovinu. Idealan kandidat ima osnovno znanje iz HTML-a, odlično govori engleski jezik, brz je u izvršavanju zadanih poslova i posjeduje strast i znatiželju za svijet mode. Pronalaziš se u tom opisu? Pošalji im svoj životopis do 24. svibnja.

IBM Hrvatska je u potrazi za Specijalistima za mrežnu podršku na daljinu (m/ž) koji će biti zaduženi za rješavanje hardverskih i softverskih problema na mrežnoj opremi (Cisco, Juniper, ADVA, F5, Fortinet). Novom kolegi nude ugovor o radu na neodređeno, mogućnost dodatne edukacije i napredovanja, rad u internacionalnom okruženju, dodatne dane godišnjeg odmora te ugodnu radnu atmosferu i kolege koji su uvijek spremni pomoći. Javi im se do 24. svibnja.

Sedam IT je jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga. Za njih je organizacijska kultura živjeti, razvijati i širiti vrijednosti: odgovornosti, slobode, povjerenja, kvalitete, suradnje i inovativnosti. U to se možeš uvjeriti prijavom na natječaj za radno mjesto: Android developer (m/ž) . Nude ti rad u ekipi vrhunskih stručnjaka, mogućnost trajnog usavršavanja i razvoja te poticajna primanja. Rok za prijavu na oglas ističe 16. svibnja.

Ako si otvoren za nove izazove i nadaš se prilici u tvrtki koja će ti omogućiti da svoje talente i mogućnosti iskažeš u punom sjaju, kompanija Emovis tehnologije je savršeno mjesto za tebe! Jedan od vodećih svjetskih pružatelja rješenja u području naplate cestarina svom stručnom timu želi pridodati jednog Senior .NET software developera (m/ž) . Konkurentna plaća, rad u međunarodnom okruženju, stručna usavršavanja i odlični kolege samo su dio njihove ponude. Kako bi čuo ostatak, javi im se do 21. svibnja.

CROZ je hrvatska IT tvrtka specijalizirana za razvoj custom softvera koja u svom petnaestogodišnjem radu ima više od 900 uspješno odrađenih projekata u Hrvatskoj i inozemstvu. Iako nas je korona zatvorila u naše domove, u CROZ-u ne prestaju raditi i zapošljavati. U potrazi su za Java developerom (m/ž) s minimalno 5 godina radnog iskustva, koji će se priključiti njihovu timu i pomagati klijentima iz šarolikih poslovnih domena koristeći raznorazne tehnologije (od Axona do Zookeepera), a uvijek uz pomoć deluxe kolega. Vremena za prijavu imaš sve do 19. svibnja.