Netko je, izgleda, namjerno sabotirao pojedine grupe na Facebooku. Uslijedili su panika i kaos

U Facebooku nastoje u prethodno stanje vratiti više grupa koje su uklonjene pogreškom ili kao posljedica sabotaže. Neke među njima su prilično velike i popularne

Nekoliko grupa uklonjeno je s Facebooka nakon što je u njima otkriven sadržaj koji krši pravila korištenja te društvene mreže. Ali, istragom je ustanovljeno kako je sporni sadržaj u te grupe postavljen namjerno kako bi ih se sabotiralo. U Facebooku nastoje vratiti ih u prethodno stanje, kao i poduzeti korake kako se takvi incidenti više ne bi ponovili.

Problemi su, čini se, počeli 13. svibnja. Popularni korisnički račun Crossovers Nobody Asked For (CNAF), s blizu pola milijuna članova, iznenada je nestao, a administratori su korisnike pokušali preusmjeriti u drugu grupu, nazvanu Crossovers Nobody Asked For ‘Season 2’. Ali, i ona je ugašena dan kasnije.