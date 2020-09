Serije koje će vas ovoga rujna prikovati za male ekrane

Odbrojavanjem posljednjih ljetnih dana i službenim početkom rujna omiljeni streaming servisi pripremili su gomilu novih serija koje će nesumnjivo držati vašu pažnju pred malim ekranima

Na Amazonu ćemo u rujnu gledati drugu sezonu akcijske superherojske serije 'The Boys' i preradu britanske serije 'Utopia', dok su Netflixovi aduti za mjesec rujan prequel serija kultnog filma 'Let iznad kukavičjeg gnijezda' naslova 'Ratched' i sci-fi serija 'Away' s dvostrukom oskarovkom Hillary Swank u glavnoj ulozi.

Korisnici MAXtv-a uživat će u čak tri nove serije HBO-a i novoj sezoni napete dramske serije 'Manifest'.

Spasi me, Pickbox NOW

Lennie James vraća se u drugoj sezoni hvaljene britanske krimi serije 'Spasi i mene' (Save Me Too), premijerno dostupne na Pickbox NOW u sklopu MAXtv-a. 'Spasi me' (Save Me) dobitnica je nagrade za najbolju dramsku seriju 2019. godine, a njen tvorac, scenarist, redatelj i glavni glumac Lennie James (Line of Duty, The Walking Dead, Fear the Walking Dead) dobitnik je nagrade za najboljeg dramskog pisca.

Druga sezona inteligentnog trilera donosi nam kompleksnu radnju, šokantne obrate i duboke emocije. Prošlo je 17 mjeseci otkako je Nelly spasio ranjivu mladu ženu Grace dok je tražio svoju nestalu kćer Jody. Može li Grace pomoći otkriti tragove o Jodynoj sudbini ili će samo odmoći u Nellyjevoj potrazi za kćeri - pitanje je kojim se bavi druga sezona napete triler serije.