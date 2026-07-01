'Nekontrolirani AI potencijalno nosi katastrofalne rizike. Svijet ne može upravljati onim što ne razumije'

'Dok rastu dokazi o varljivom ponašanju umjetne inteligencije, znanost trenutačno ne može jamčiti da umjetna inteligencija, kako joj se sposobnosti budu i dalje povećavale, neće uzrokovati katastrofalnu štetu , ni kao takva, ni zbog zlonamjernih korisnika', govori.

'Sposobnosti umjetne inteligencije nadmašuju i znanstveno razumijevanje i sposobnost vlada da se prilagode', rekao je Yoshua Bengio, supredsjedatelj panela koji se sastoji od 40 stručnjaka iz različitih regija svijeta.

Preliminarno izvješće neovisnog međunarodnog znanstvenog panela UN-a o umjetnoj inteligenciji navodi da se donositelji politika suočavaju s rastućim problemom : potrebni su im čvrsti dokazi kako bi učinkovitije regulirali umjetnu inteligenciju, no dokazi koje steknu ne uglavnom ne prate iznimno brzu evoluciju te tehnologije.

Opisano kao prva globalna neovisna procjena rizika i prilika umjetne inteligencije (AI), cilj je izvješća pružiti ažurirane znanstvene procjene kako bi pomoglo u donošenju odluka dok se vlade suočavaju s tim brzo razvijajućim sustavima.

U bliskoj budućnosti očekuje se pomak prema agentskim sustavima umjetne inteligencije sposobnim za obavljanje zadataka iz stvarnog svijeta. Agenti umjetne inteligencije sami bi percipirali svoje virtualno okruženje i ulazili u interakciju s njime. No moguće je da će takav razvoj biti ograničen nedostatkom energije i podataka dostatno visoke kvalitete.

Predviđa se da će se umjetna inteligencija koja se sama usavršava dublje ugraditi u gospodarstvo i konvergirati s tehnologijama poput kvantnog računarstva i biotehnologije.

Agentska umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija već pokazuje zaključivanje na razini stručnjaka u matematici i znanosti te ubrzava razvoj lijekova i cjepiva, a složenost njezinih zadataka udvostručuje se svakih četiri do sedam mjeseci, što potencijalno omogućuje sustavima da dovrše posao za koji su ljudima potrebni dani ili tjedni, navodi se u izvješću.

Iako bi to moglo donijeti značajne ekonomske koristi, ostaje nejasno hoće li se povećanje produktivnosti korištenjem umjetne inteligencije pretvoriti u širi rast ili utjecati na radna mjesta. Panel je također istaknuo niz sigurnosnih problema, poput rizika od gubitka kontrole nad sustavima AI-a budući da postaju sve autonomniji i skloniji stvaranju obmana.

AI se već koristi za generiranje dezinformacija i drugog štetnog sadržaja te bi se mogao iskoristiti za prijevare, kibernetičke napade i biološke prijetnje.

Upravljanje sustavima i dalje je fragmentirano, a mnogim zemljama nedostaje kapaciteta za procjenu ili oblikovanje naprednih sustava AI-a, što ih ostavlja ovisnima o tehnologijama AI-a koje ne mogu u potpunosti razumjeti ili kontrolirati. Postojeći sigurnosni alati često ovise o ograničenim podacima testiranja koje otkrivaju tvrtke, navodi se u izvješću.

Glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao je vlade da brzo djeluju. 'Svijet ne može upravljati onim što ne razumije', rekao je Guterres u izjavi. 'Potencijal je velik, ali rizici su stvarni, a cijena čekanja raste', dodao je.