NASA opet kasni s novom raketom, a probili su i predviđeni budžet

Problemima s raketom nove generacije Space Launch System američke svemirske agencije ne nazire se kraj. Objavljeno je novo izvješće koje ukazuje na niz propusta i prekoračenja predviđenih troškova

Jednom kad ju završe SLS bi trebala biti među najmoćnijim raketama na svijetu, s kapacitetom za prijevoz više od 90 tona tereta u nisku orbitu oko Zemlje. U NASA-i planiraju ju upotrijebiti i za slanje ljudi do male postaje koja će kružiti oko Mjeseca, odakle će se uputiti do površine tog nebeskog tijela.

Space Launch System (SLS) trebao bi biti okosnicom NASA-inog programa Artemis , u sklopu kojeg je predviđen povratak ljudi na Mjesec do 2024. godine, među kojima bi trebala biti i prva žena koja će stupiti na površinu našeg najvećeg prirodnog satelita.

Kako je riječ o ključnom dijelu projekta, svi ugovori za najvažnije dijelove sustava podvrgnuti su provjerama, o čemu je inspekcija objavila izvješće. U projektu sudjeluju tri tvrtke: Boeing, Aerojet Rocketdyne i Northrop Grumman. U Boeingu su zaduženi za veći dio svemirske letjelice, u Aerojetu za motore, dok u Nothropu razvijaju potisnike.

Svi redom dosad su se susreli s nizom tehničkih i drugih problema, zbog čega su troškovi porasli za dvije milijarde američkih dolara, a SLS kasni dvije godine. Cijeli projekt probio je rokove i troškove koje je NASA 2019. godine predočila američkom Kongresu za 33 posto. Očekuje se kako bi ta brojka mogla narasti na 43 posto.

Odgoda za odgodom

U NASA-i su u početku očekivali kako će SLS postati operativna do 2017. godine. Ali, u Boeingu su jezgru rakete završili tek početkom ove godine i poslali ju u američku saveznu državu Mississippi na testiranje. Prvi let bez ljudske posade bio je planiran za studeni ove godine. Kako sad stvari stoje, to se neće dogoditi prije 2021. u najboljem slučaju.

Projekt je do prosinca 2019. potrošio 14,8 milijardi američkih dolara. Do kraja ove godine taj bi iznos mogao narasti do 17 milijardi. Od tog iznosa šest milijardi američkih dolara nisu prijavljeno ili praćeno.

Ukupni troškovi su 60 posto veći od prvotno zamišljenih 10,8 milijardi USD, koliko su u NASA-i predvidjeli 2104. godine. Mogli bi dosegnuti i 18,3 milijarde USD dok raketa napokon ne poleti iduće godine. Pomakne li se lansiranje na 2023. godinu, bit će još i veći - 22,8 milijarde USD.