Nakon Razbijača valova obitelj Pokrajčić ima novi izum: Box barijeru koja zaustavlja poplave

Pokrajčići su u nekoliko godina prošli dug put od prve inovacije s barijerom Vodom protiv vode, preko prvih GRP ploča, do Razbijača valova i najnovijih Box barijera. Nagrade se gomilaju, prvi kilometri brana već su isporučeni, a ovih dana slijedi testiranje energetskih mogućnosti protupoplavnih barijera

Ventilacijske cijevi za provjetravanje tunela, brodskih silosa i rudnika, izolacije bazena, kamionske cerade, šatore, nadstrešnice i hale, tende, reklamne panoe i još koješta; već to bi bilo dosta da se neku firmu proglasi uspješnom. No priča postaje puno zanimljivija kad saznate da ista ta tvrtka stoji iza efikasnih sustava zaštite od poplava i razbijača valova, izuma s kojima pobiru zlatne medalje na svim skupovima izumitelja na kojima se pojave, od Zagreba do Nürnberga, od Indije do Silicijske doline.