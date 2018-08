Na Nintendovom Switchu čitat ćemo stripove

Tijekom studenog stići će nova aplikacija za igraću konzolu Nintendo Switch. Zvat će se InkyPen, koštat će osam dolara mjesečno i omogućit će nam čitanje stripova

Za samu konzolu Switch to će biti zanimljiv korak naprijed u razvoju. U samim počecima oslanjala se na poznata izdanja igara za konzolu poput Super Maria i Legends of Zelda. No, u proteklih godinu dana njen je katalog toliko narastao da se čini kako više nije pitanje hoće li neka igra biti u njega uvrštena već - kad.

Aplikacija posvećena stripovima (ali i aplikacije za streaming poput Hulu) ukazuju na to kako u Nintendu ozbiljno misle kad kažu kako Switch neće biti tek puka igraća konzola već uređaj koji će konkurirati PlayStationu 4 i Xboxu One, ali i tablet računalima poput Amazona Fire, piše Digital Trends.