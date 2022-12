Musk ponovo u lovu na gotovinu: Vlasnik Twittera je prodao 3,5 milijardi vrijednih dionica Tesle

Tijekom ovog tjedna milijarder Elon Musk prodao je više od 20 milijuna dionica kompanije, što bi preračunato ispalo oko 3,5 milijarde dolara

Do prodaje je došlo nakon što su Teslini investitori izrazili zabrinutost zbog Muskove upletenosti u Twitter, a koji je nedavno preuzeo nakon kontroverzne i skupe kupnje . Ulagači kažu da je Muskova uključenost u platformu društvenih medija štetna za Teslu, a argumente podupiru ukazujući na cijenu dionica tvrtke. Trgujući po cijeni od 156,80 dolara nakon radnog vremena u srijedu, dionice Tesle pale su za 60,8 posto u odnosu na siječanj i na putu su za najlošije rezultate u cijeloj godini.

Ulagači kažu da se ne čini kao da je prodaja bila planirana i nije jasno je li Musk završio s prodajom. Uz to, Musk ima samo do petka da proda još dionica prije nego što Tesla ode u 'mirno razdoblje' do kraja tromjesečja. Neki su ulagači izrazili frustraciju što je Musk bio nepredvidljiv kada je riječ o prodaji dionica. Prije mnogo godina rekao je da neće prodati dionice.

Prodaja dionica također dolazi u trenutku kada neki od Teslinih najtvrdokornijih investitora mole Muska i upravni odbor da razmotre otkup dionica dok cijena dionica kompanije nastavlja padati. Musk je tijekom Tesline zarade u trećem tromjesečju rekao da će tvrtka vjerojatno obaviti otkup sljedeće godine, vjerojatno između 5 i 10 milijardi dolara.

Muskov najnoviji pad dionica dolazi istog dana kada su Federalne rezerve podigle svoju referentnu kamatnu stopu na raspon između 4,25 posto i 4,5 posto. Često cijene dionica padaju kada kamatne stope rastu, pa je Musk mogao prodavati očekujući da će dionice Tesle izgubiti više vrijednosti u nadolazećim tjednima, piše Tech Crunch.