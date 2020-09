Motorola moto g9 plus - potpuno nova razina iskustva korištenja telefona

Pruža sve do čega vam je najviše stalo, uključujući impresivnu kameru, trajanje baterije i predivne boje zaslona. Nova generacija pametnih telefona Motorola donosi snagu na svim poljima i podiže korisničko iskustvo na potpuno novu razinu kombinirajući sve što želite od premium uređaja. Više nego ikad prije, pružamo vam alate koji će vam pomoći da se maksimalno izrazite, povežete sa svijetom i podijelite sve svoje priče. Od kamere profesionalne kvalitete do poboljšanih performansi, masivnih baterija i većih zaslona, ​​Motorola vas pokriva u svim poljima svojim najnovijim pametnim telefonom, modelom Moto g9 plus.

Sada imate sve što želite: upoznajte novi moto g telefon Misija naše obitelji je donijeti svima vrhunsko iskustvo a naš novi moto g uređaj fokusira se na stvari koje su vam najvažnije. Moto g9 plus dolazi s najvećim skokom naprijed iz generacije u generaciju s nevjerojatnim performansama, kamerama, baterijama i zaslonom. Želite ultimativni moto g? Nema problema: upoznajte novi g9 plus moto Moto g9 plus daje vam snagu koja vam je potrebna da ispunite sve svoje strasti s 64 četverostrukim sustavom kamera, masivnom baterijom od 5000 mAh, moćnim performansama posebno poboljšanim za igranje i najvećim zaslonom ikad na 6,8-inčnom moto g telefonu. Sustav kamera visoke razlučivosti omogućuje vam snimanje svakog trenutka, bez obzira na okruženje ili osvjetljenje. Moto g9 plus sadrži glavni senzor od 64MP s tehnologijom Quad Pixel i načinom noćnog vida kako bi sačuvao sve vaše uspomene u svim uvjetima osvjetljenja. Osim toga, možete se osloniti na ultraširoku leću kako biste uhvatili svijet onako kako ga vidite, Macro kamera će vas čak 4 puta približiti onome što snimate u usporedbi sa standardnim objektivom kako biste zabilježili svaki detalj, dok će senzor dubine stareti kako bi svaki vaš portret izgledao što profesionalnije. Napredne mogućnosti umjetne inteligencije procesora Qualcomm Snapdragon 730G smještenog unutar modela moto g plus pružaju zapanjujuće fotografije, poboljšavaju igranje i performanse optimizirane da zadovolje sve vaše potrebe i potrebe. A postoje 57% brže performanse1 i 20% poboljšana potrošnja baterije2.