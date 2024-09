Kvarovi ne staju: Što se točno krije iza niza Boeingovih neuspjeha?

Incidenti koji su zahvatili Boeingove mlažnjake

Saga o Starlineru jedna je od nekoliko nedavnih neuspjeha za Boeing koji se i dalje suočava s tehničkim problemima sa svojim zrakoplovima.

Prošlog mjeseca tvrtka je prekinula testiranje leta na svojoj floti 777-9 nakon što je otkrila tehnički kvar na mjestu gdje je motor montiran na zrakoplov. Američko savezno zrakoplovno udruženje (FAA) također je naredilo inspekciju pilotskih sjedala na Boeingovom 787 Dreamlineru nakon što je let LATAM Airlinesa iz Sydneya u Australiji za Auckland na Novom Zelandu iznenada izgubio visinu u ožujku, pri čemu je ozlijeđeno 50 ljudi.

Osim ovih incidenata, kolovoz je označio kraj dvodnevnih saslušanja američkog Nacionalnog odbora za promet i sigurnost (NTSB) o letu 1282 Alaska Airlinesa koji je sletio nakon što su vrata za hitne slučajeve usred leta otpala s aviona zbog neispravnog utikača.

NTSB-u će trebati do 18 mjeseci da završi svoju istragu o incidentu s Alaska Airlinesom, koja će uključivati ​​preporuke o tome kako poboljšati sigurnost zračnog prijevoza.

300 fatalnih nesreća Boeinga u posljednjem desetljeću

Boeing sebe opisuje kao 'vodeću globalnu zrakoplovnu tvrtku' sa sjedištem u SAD-u koja proizvodi komercijalne zrakoplove, obrambene proizvode i svemirske sustave od 1916. godine.

Tvrtka kaže da je oko 10.000 Boeingovih mlažnjaka trenutno u prometu diljem svijeta, što čini polovicu ukupne svjetske flote. Interno izvješće o nesrećama Boeinga iz 2023. pokazalo je da su se od 1959. do 2022. dogodile 2123 nesreće na njihovim letovima, s otprilike jednom od tri nesreće koje su smatrane 'fatalnima' bilo zbog gubitka zrakoplova ili gubitka života.

Boeing kaže da se od tih nesreća 300 dogodilo samo u posljednjem desetljeću, a otprilike jedna od 10 nesreća označena je kao smrtonosna unatoč tome što su se sati leta od ranih 2000-ih gotovo udvostručili .

Unatoč tome, nedavna studija Massachusetts Institute of Technology (MIT) otkrila je da su se letačke nesreće u prosjeku smanjile za 7,5 posto godišnje u odnosu na godinu od 1968. Sada je rizik od smrti tijekom leta otprilike jedan prema 13 milijuna.

Bjorn Fehrm, aeronautički i ekonomski analitičar u konzultantskoj tvrtki Leeham Company LLC, kaže da u današnjoj izgradnji zrakoplova 'nema nepoznanica', pa proizvođači zrakoplova više ne bi trebali griješiti 'ako slijedimo pravila i ako radimo na ispravan način'.

Što uzrokuje turbulencije u Boeingu?

Richard Aboulafia, direktor konzultantske tvrtke AeroDynamic Advisory, rekao je da je glavna prekretnica koja objašnjava Boeingove nedavne tehničke probleme njegovo spajanje s McDonnell Douglas Corp, jednim od njegovih najvećih konkurenata, 1997. godine, piše Euronews.

Preuzimanje Boeingova vodstva s bivšim rukovoditeljima McDonnella Douglasa promijenilo je kulturu tvrtke iz one koja je bila usmjerena na inženjering u onu usmjerenu na profit, tvrdi Aboulafia, a 'malo se toga promijenilo' u Boeingu 2024., dodao je. 'Morate smanjiti troškove, morate postići rezultate ili ćete biti otpušteni', rekao je Aboulafia. 'U industriji zrakoplova, to je potencijalno katastrofalno - i to je bilo dopušteno da se nastavi nekoliko desetljeća do točke kada je nanijelo veliku štetu sposobnostima tvrtke'.

Ono što to znači u proizvodnji je da će inženjeri koji su otkrili tehničke probleme biti ušutkani, a njihovi rezultati 'gurnuti pod tepih', prema Fehrmu. 'To je veliki propust njihove kulture upravljanja projektima', rekao je. Fehrm je rekao da su se isti problemi pojavili u nesreći Lion Air 737 Max 2018.

Godine 2012. skupina Boeingovih inženjera primijetila je da softver za stabilizaciju leta 737 Maxa treba dodatno testirati i izrazila je zabrinutost, ali su to ušutkali čelnici tvrtke, rekao je Fehrm. Izvješće Seattle Timesa otkrilo je da Boeing i Savezna udruga zrakoplovstva SAD-a (FAA) nisu rekli pilotima o softveru u svojim priručnicima za obuku za 737 Max, iako je kompanija od njih očekivala da znaju što učiniti ako sustav pođe po zlu.

Boeing se 'i dalje usredotočuje, prije svega, na sigurnost posade i svemirske letjelice', navodi se u kratkoj izjavi NASA-e u ime Boeinga o misiji Starlinera.

Novi direktor Boeinga, moguća nova kultura

I Aboulafia i Fehrm kažu da nema potrebe za promjenama u cijeloj industriji u načinu sastavljanja zrakoplova jer problem leži u Boeingu. Jedini način da se smanje njihovi tehnički problemi je započeti rješavanjem problema kulture na vrhu, složili su se Fehrm i Aboulafia. Boeing je imenovao Roberta 'Kelly' Ortberga novom izvršnom direktoricom tvrtke u srpnju, samo nekoliko dana prije saslušanja američkog odbora za prijevoz u vezi s letom 1282 Alaska Airlinesa.