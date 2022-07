Komunikacija lansiranja 5G-a Hrvatskog Telekoma osvojila nagradu IPRA, jednu od glavnih svjetskih PR nagrada

Hrvatski Telekom dobitnik je nagrade IPRA, jedne od glavnih svjetskih PR nagrada za komunikacijski projekt Introducing 5G – the technology that will shape our future

Projekt je pobijedio u kategoriji technology (in house). Hrvatski Telekom prvi je, kako ističu, aktivirao 5G mrežu u Hrvatskoj u prilično izazovnom vremenu, u doba striktne karantene zbog pandemije covida-19, nestabilnog socio-ekonomskog okruženja, neutemeljene stigmatizacije 5G-a i drugih nepovoljnih okolnosti. Ipak, naglašavaju iz kompanije, HT je ustrajao, kreirao i uspješno proveo opsežnu komunikacijsku strategiju dugu 18 mjeseci koja se odvijala u nekoliko faza, što je rezultiralo ne samo uspješnim lansiranjem 5G-a, nego i preokretom u percepciji 5G-a od straha do prilike. Pritom su pruženi ključni uvidi iz najpouzdanijih izvora, uz angažman 55 neovisnih stručnjaka i kreatora mišljenja…