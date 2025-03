Kompaktni flagship koji oduševljava: Isprobali smo Xiaomi 15

Xiaomi je u fokus najnovije linije telefona s Androidom stavio skoro sve što se od modernog kompaktnog uređaja može očekivati. Za početak, tu je dizajn koji jako podsjeća na uspješne konkurente, popraćen vrlo lijepim bojama i zaokružen setom optike Leica, prilično jakim selfijima i osvježenim operativnim sustavom. Sve ovo strpano je u 'kompaktan' paket od 6,36 inča, format koji se samo prije pet godina smatrao velikim. No ono što je zapravo zanimljivo je to da se, nakon što su mi kroz ruke u zadnjih godinu dana prošli deseci različitih mobilnih uređaja, na kraju dana s ovom tvrdnjom čak i... slažem?

Telefon zbog svega ovoga jako lijepo leži u ruci čak i kad je ona mokra, a LTPO AMOLED ekran, zaštićen Xiaomi Glassom, precizno reagira na dodir makar je poprskan vodom. Kao i njegovi suvremenici, za biometriju koristi megabrz ultrasonični skener otiska prsta, skriven ispod ekrana, a cijelo iskustvo zaokružuje HDR OLED ekran i selfi kamerica od 32 MP. Telefon je kod nas u EU dostupan u dvije varijante - s 256 i 512 GB zapremnine - a startna mu je cijena od 880 eura naviše.

Puno pohvala i malo prigovora

Razlog zbog kojeg Xiaomi 15 zaslužuje pohvalu je to što pored povećanog zagrijavanja i usporavanja u intenzivnim videoigrama jako dobro obavlja sve zadatke. Biometrija mu je jasna i brza, izbornik je integriran s Geminijem i podržava sve Googleove AI igračke, a ekran prilagodljive brzine osvježenja od 1 do 120 Hz štedi struju kad je 'statičan'. Za zvuk su zaslužna dva stereo zvučnika vrlo dobre snage, a koji, makar nemaju baš prodoran bas, i dalje zvuče super. Što se baterije tiče, ona je dobila nadogradnju s 4610 mAh na 5240 mAh, što u prijevodu znači oko dan do dan i pol između punjenja. Telefon podržava brzinu punjenja od 90W i bežičnu do 50 W, no punjač ne dolazi u kutiji.