Ključ opstanka, kaže: Elon Musk gradi lebdeći svemirski portal za letove prema Mjesecu i Marsu

'SpaceX je nastao zbog uvjerenja da je budućnost u kojoj čovječanstvo istražuje zvijezde uzbudljivija od one u kojoj to nismo činili', navodi se u postu. 'Danas SpaceX aktivno razvija tehnologije kako bi to omogućio, a krajnji je cilj omogućiti ljudima život na Marsu.'

Musk je često govorio o svojoj ambiciji da čovječanstvo postane multiplanetarna vrsta, tvrdeći da je to ključ našeg dugoročnog opstanka.