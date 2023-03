Kakvo dostignuće: Hrvatski znanstvenici otkrili jednu od tajni genetike!

Hrvatski znanstvenici Marija Rosandić i Vladimir Paar objavili su u međunarodnom časopisu BioSystems otkriće supersimetrije genetskog koda, za koje Paar kaže da je "jedna od tajni genetike koju su mnogi svjetski znanstvenici bezuspješno pokušavali pronaći tijekom više od pola stoljeća"

Otkriće je objavljeno u kolovozu prošle godine, a jedan od autora, Paar, u priopćenju poslanom Hini objašnjava da je, pojednostavljeno rečeno, genetski kod način kako se pomoću 64 genetska "znaka" u svim živim bićima "šifriraju" 24 "proizvoda".

Pritom se svaki "znak", tzv. kodon, sastoji od trojke nukleotida. Postoje četiri vrste nukleotida, označenih slovima A, G, C, T za DNA, i A, G, C, U za RNA molekulu. "Proizvod" su 20 vrsta aminokiselina, od kojih su građene bjelančevine (proteini), a od proteina su građena sva živa bića, od virusa do čovjeka.