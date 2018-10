Kako uspjeti na hackathonu? Pogledajte što predlažu autorice interaktivne bajke koja nas je lani oduševila

Zadatak je, kao i svake godine, jasan: Iskoristiti znanje, primijeniti tehnologiju, dodati maštu i smisliti nešto revolucionarno o čemu će se govoriti u budućnosti. Recept nam otkrivaju pobjednici prošlogodišnjeg natjecanja što ga organizira Hrvatski Telekom

Tri godine inovacije, mašte i zabave - najjednostavniji je to opis dosadašnjeg iskustva na već poznatom hackathonu Hrvatskog Telekoma. HACK IT DAYZ održava se od 24. do 25. studenoga, okuplja natjecateljske timove iz različitih kreativnih sfera i daje im jedan zadatak: u 24 sata stvoriti nešto potpuno novo na temu budućnosti videokomunikacije.

Nova godina, novi izazovi

Ove godine natjecatelji će tijekom tog jednog dana druženja, dobre hrane i zabave imati jedan zadatak: stvoriti svoju jedinstvenu viziju budućnosti videokomunikacije.

Kao i svaki put dosad, Hackit Hackathon raste. Natjecanje HACK IT DAYZ ove godine odvija se u Algebra LAB inkubatoru za inovacije, događaj će pratiti niz zanimljivih predavanja, a pobjednici će odšetati s 30.000 kuna nagrade, kao i prilikom za daljnji razvoj svojeg projekta.