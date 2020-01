Znate li kako s nekim podijeliti lokaciju na Androidu?

Za elegantno dijeljenje vašeg točnog položaja koristit ćemo aplikaciju Google Maps, odnosno njezinu značajku 'Location Sharing'

Dijeljenje lokacije na Androidu je, zahvaljujući Google Mapsu, izuzetno jednostavan proces. Jedina stvar na koju morate voditi računa je ima li osoba kojoj šaljete adresu Google profil.

Vaš kontakt ima Google profil

Prva stvar koju ćete htjeti napraviti je otvoriti aplikaciju Google Maps. Ako već to niste napravili, prijavite se na svoj Google profil. Pritisnite ikonicu koja izgleda kao tri uspravne crtice smještena u gornjem lijevom kutu ekrana i pomoću nje otvorite izbornik.

Tamo pritisnite na 'Location sharing' za dijeljenje lokacije i pritisnite tipku 'Get started'. Birajte količinu vremena tijekm kojeg ćete dijeliti svoju lokaciju - možete birati određeni broj sati pritiskom na tipke + i - ili birati 'Until you turn this off' kako biste lokaciju dijelili sve dok ne ugasite aplikaciju ili navigaciju.

Nakon toga birajte kontakte s kojima želite dijeliti lokaciju i samo pritisnite na tipku 'Share'. Vaš kontakt će nakon toga u svojoj aplikaciji Google Maps jasno vidjeti gdje se nalazite. Kada se odlučite za prekidanje dijeljenja lokacije, samo se vratite na postavke Location Sharinga i pritisnite tipku X koja se nalazi pored osobe s kojom dijelite lokaciju.