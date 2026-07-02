Jedan od 'očeva interneta' ima važno upozorenje o AI-ju

'U slučaju interneta sve je funkcioniralo jer je od samog početka bio zamišljen kao distribuiran sustav. Pravila smo ostavili vrlo otvorenima. Ako pronađete nekoga s kim se možete povezati i slijedite protokole, sustav bi trebao raditi', rekao je Cerf, prenosi Business Insider.

Govoreći na konferenciji Open Frontiers, Cerf je istaknuo da je internet postao globalni fenomen zato što nije bio u vlasništvu jedne tvrtke i zato što su pravila njegova funkcioniranja bila otvorena svima.

Prema njegovu mišljenju, umjetna inteligencija danas se nalazi na sličnoj prekretnici. Kako broj AI agenata raste, sve će važnije postajati mogućnost njihove međusobne suradnje i razmjene informacija. Cerf smatra da će industriji biti potrebni zajednički standardi i tehnička pravila kako bi različiti AI sustavi mogli učinkovito surađivati, neovisno o tome tko ih razvija.

Upozorio je da prirodni jezici, poput engleskog, vjerojatno neće biti dovoljno precizni za komunikaciju između autonomnih AI sustava. 'Ne mislim da će engleski biti najbolji izbor. Prirodni jezici puni su dvosmislenosti, a za komunikaciju između agenata preciznost će biti iznimno važna', rekao je.

Ljudski jezici često ovise o kontekstu, pretpostavkama i višestrukim značenjima pojedinih riječi, zbog čega bi AI agenti mogli različito tumačiti iste upute. Cerf stoga smatra da će biti potrebno razviti specijalizirane načine komunikacije koji će smanjiti mogućnost nesporazuma.

'Agent mora biti siguran da drugi agent točno razumije što su upravo dogovorili', dodao je. Cerf je također istaknuo da najveći tehnološki uspjesi rijetko nastaju kao samostalni proizvodi. Umjesto toga, ključne tehnologije postaju platforme na kojima drugi mogu graditi vlastite usluge i inovacije.

Kao primjer naveo je internet, na čijoj su infrastrukturi nastali tehnološki divovi poput Googlea, Amazona i Netflixa, ali i milijuni manjih digitalnih usluga. 'Mnogo uspjeha proizlazi iz tehnologija koje drugima omogućuju stvaranje novih proizvoda i usluga. Ako želite ostvariti najveći utjecaj, razmišljajte o tome kako omogućiti drugima da rade ono što žele', poručio je Cerf.