Kako AI može pomoći medicini? U Splitu traje simpozij s vodećim svjetskim stručnjacima

Simpozij je okupio vodeće svjetske znanstvenike , liječnike, predstavnike farmaceutske i biotehnološke industrije, tehnoloških kompanija te zdravstvenih institucija i studenata koji će raspravljati o najnovijim primjenama umjetne inteligencije u razvoju novih lijekova i medicini.

Kako je istaknuto, riječ je o jednom od najznačajnijih europskih znanstvenih skupova u ovoj godini posvećenih primjeni umjetne inteligencije u medicini, s posebnim naglaskom na razvoj novih lijekova, onkologiju, genomiku, preciznu i personaliziranu medicinu te budućnost zdravstvene skrbi.

Organizator simpozija Igor Štagljar je ustvrdio da će medicina budućnosti biti brža, preciznija i učinkovitija, dok umjetna inteligencija već danas mijenja način na koji se razvijaju lijekovi i liječe pacijenti.

"Upravo zato u Split dovodimo vodeće svjetske stručnjake iz biomedicine, farmaceutske industrije i umjetne inteligencije. Naš je cilj povezati hrvatske znanstvenike i liječnike s globalnim liderima te Split dodatno pozicionirati na karti svjetske medicine i biomedicinskih inovacija", naglasio je Štagljar.

Znanstvenica Danica Ramljak rekla je da simpozij "AI-Powered Medicine: From Discovery to Impact" nije samo znanstveni događaj nego i početak stvaranja budućeg snažnog inovacijskog ekosustava u Splitu i Dalmaciji u tom području. Već su, kaže, identificirali iznimne potencijal, koji uz pravu viziju i podršku mogu osigurati iskorak u području primjene umjetne inteligencije u biomedicini i razvoju novih lijekova posebice iz mediteranskog bilja i morskih organizama.

"Iskustvo i znanje akumulirano na brojnim mjestima vrlo su važne komponente. Uz stratešku suradnju Sveučilišta, Grada, Županije i KBC Split te relevantnih predstavnika privatnog sektora, posebice vodećih svjetskih tvrtki u ovom području, postoji potencijal za razvoj međunarodno prepoznatljivog centra za primjenu umjetne inteligencije u medicini i biotehnologiji", istaknula je Ramljak.

Zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić kazao je da Split prepoznaje umjetnu inteligenciju kao jedan od ključnih razvojnih smjerova budućnosti, a da simpozij predstavlja važan korak u povezivanju Splita s vodećim svjetskim institucijama i tvrtkama.

Na simpoziju, koji završava u petak, sudjeluje 16 međunarodno priznatih predavača iz Kanade, SAD-a, Europe i Ujedinjenih Arapskih Emirata, te oko 150 sudionika iz akademske zajednice, zdravstvenog sustava i industrije.