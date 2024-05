Japanci krenuli s prodajom električne žlice koja okus hrane čini slanijim

Kirin će na internetu prodati samo 200 električnih žlica za cijenu od oko 117 eura te ograničenu količinu u jednoj japanskoj trgovini u lipnju, no u konačnici se nada prodati milijun primjeraka u svijetu u pet godina. Prodaja u inozemstvu kreće iduće godine.

Žlica izrađena od plastike i metala razvijena je u suradnji s profesorom sveučilišta Meiji Homeijem Miyashitom koji je ranije pokazao kako električni štapići za jelo pojačavaju okuse, u ovom slučaju dojam slanoće.

Kirin, tvrtka koja pokušava iz prodaje pića ući i na područje zdravstva, tvrdi da je ova tehnologija posebno značajna za Japan jer odrasla osoba tamo prosječno dnevno konzumira 10 grama soli, što je dvostruko više od preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.

Prevelika konzumacija soli povezana je s visokim krvnim tlakom, moždanim udarima i drugim bolestima. 'Japan ima kuhinju koja favorizira slane okuse', rekla je Kirinova istraživačica Ai Sato.

'Japanci kao cjelina moraju smanjiti svoj unos soli, no može biti teško napustiti naše prehrambene navike. To nas je dovelo do razvijanja ove električne žlice', rekla je. Žlica je teška oko 60 grama te radi na punjivu litijsku bateriju.