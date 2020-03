Izbrisali ste fotografije s iPhonea? Evo kako ćete ih vratiti iz smeća

U nekim se slučajevima izbrisane fotografije mogu vratiti na vaš iPhone. Postoji nekoliko načina na koji to možete učiniti

Slučajno brisanje uspomena, pohranjenih u memoriju vašeg telefona može čovjeka baciti u očaj. No prije no što počnete zdvajati, pokušajte ispraviti pogrešku. Izbrisane fotografije ponekad se mogu vratiti u arhivu. Evo što trebate napraviti:

Da biste vratiti odbačene slike, pokrenite aplikaciju Photos i odaberite Album na dnu zaslona. Pomičite prema dolje dok ne pronađete odjeljak Other Albums i odaberite Recently Deleted .

Postoji vjerojatnost da će i fotografije, izbrisane s vašeg iPhonea dok ste prijavljeni na iCloud, nestati i sa servera. To se događa zato što iCloud Photos sinkronizira vašu biblioteku ne samo s drugim uređajima, već i s iCloud serverima. Dakle, brisanje nečega na vašem iPhoneu uklanja podatke i s vašeg računala, iPada i iCloud računa.

Sigurnosna kopija iTunesa za vraćanje izbrisanih fotografija

Jedini pravi način da povratite izgubljeni fajl je da pokrenete sigurnosno kopiranje prije nego što uključite iCloud Photos. To se može dogoditi ako ste koristili iTunes za izradu sigurnosnih kopija iOS-a.

I ova metoda ima svoje nedostatke jer će vraćanje sigurnosne kopije iOS-a zamijeniti sve na vašem uređaju, što znači da ćete izgubiti sadržaj dodan nakon stvaranja sigurnosne kopija. No to ne uključuje e-poštu i drugi sadržaj pohranjen u oblaku. Uz to, sve uklonjene aplikacije lako možete ponovo instalirati nakon što obnovite sigurnosnu kopiju.

Isprobajte Google Photos

Ovaj put to vam neće pomoći, ali moglo bi ubuduće. A stara izreka kaže: ako se nešto sigurnosno kopira samo jednom, onda uopće nije osigurano. Stručnjaci stoga preporučuju izradu više sigurnosnih kopija na različitim servisima, a kad su u pitanju fotografije i videozapisi, Google Photos je logična opcija.

Instalirate li ovu aplikaciju na vaš iPhone, ona može izraditi sigurnosnu kopiju svih vaših trenutnih fotografija, a ako ih pohranite u formatima od 16 MP i 1080p za videozapise, to vas neće vas koštati ni lipe. Tako ćete biti sigurni da ćete u oblaku imati sve zapise koji bi vam mogli zatrebati.