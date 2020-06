Iz Lenova stižu dva nova dva-u-jednom računala i druga generacija tablet računala

Novi uređaji bit će dostupni na tržištu tijekom lipnja ili početka srpnja ove godine

Yoga Duet 7i1 je 1,16 kilograma težak dva-u-jednom uređaj s Intelovim procesorima Core (do i7) desete generacije, do 16 gigabajta DDR4 radne memorije i grafikom Intel Iris Plus. Na raspolaganju je do jedan terabajt memorije za pohranu (PCIe SSD disk), dok je za hlađenje zadužen sustav Lenovo Q-Control.

Opremljen je IPS zaslonom dijagonale 13 inča (33 centimetra) i razlučivosti 2K, uz stopostotni prikazom boja sRGB i 450 nita svjetline. Za povezivanje je moguće koristiti Intelov Wi-Fi 6 (Gig+) i, opcionalno, mreže 4G/LTE. Prema specifikacijama nudi do 10,8 sati autonomije

Ima odvojivu Bluetooth tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem i na njemu možete koristiti digitalnu olovku E-Color, koju treba nabaviti zasebno. Ta olovka ima ugrađeni pametni senzor koji omogućuje odabir boje putem vodiča ili s bilo kojeg stvarnog predmeta dodirom površine predmeta vrhom olovke i pritiskom prema dolje.

Možete ga otključati koristeći prepoznavanje lica (Windows Hello) i zaštititi kad niste uz uređaj značajkom Glance, kao i pomakom glave premještati sadržaj sa svog zaslona na povezani monitor. Tu su još i sustavi Dolby Audio i Dolby Vision.

Lenovo Yoga Duet 7i dostupan je od početka lipnja po početnoj cijeni od 1199 eura, što uključuje folio kućište s tipkovnicom i aktivnu olovku.