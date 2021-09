IT sektor zapošljava! Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam svježu kolekciju oglasa u uvijek popularnom IT sektoru. Pronađite idealnog poslodavca i javite im se već danas

Ingemark je agencija za razvoj softvera kojoj vjeruju neke od najvećih tvrtki u jugoistočnoj Europi, kao i brojne tvrtke iz Zapadne Europe, Bliskog istoka i SAD -a. U tvrtki vole tehnologiju, ali njihova prava strast krije se u pružanju pomoći klijentima koji tragaju za savršenim rješenjima za svoje poslovanje. Ako znaš da Ruby nije samo marka čokolade, želiš se pridružiti njihovoj zajednici i raditi s mladim stručnjacima, onda je radno mjesto Ruby/Rails Developer (m/ž) kao stvoreno za tebe! Javi im se do 11. listopada.

Cognism je vodeće svjetsko 'all in one' rješenje za B2B istraživanja. Klijentima pružaju usklađene B2B podatke i paket alata koji im pomažu u radu. Trenutno su u potrazi za pojačanjem na poziciji Software Engineer (m/ž), a novim kolegama nude konkurentne plaće, opuštenu radnu atmosferu, profesionalni rast i razvoj, topli obrok, mogućnost rad od kuće te fleksibilno radno vrijeme. Svoj životopis im možeš poslati do 7. listopada.

CloudSense je provjerena platforma za upravljanje trgovinom i pretplatnicima, izgrađena za velike ili složene tekuće usluge. Kompanije za komunikacije, medije i komunalne usluge širom svijeta s povjerenjem im se obraćaju kako bi unaprijedili aktivnosti svojih kupaca na Salesforceu. Tvrtka trenutno zapošljava na radnom mjestu Solution Architect (m/ž), a njihova ponuda, između ostalog, uključuje rad od kuće, obuku i razvoj, subvencionirane sportske aktivnosti, zdrav doručak u uredu i pet-friendly radno okruženje. Oglas ostaje aktivan do 4. listopada.