Istraživanje pokazalo zabrinjavajuće trendove kod mladih korisnika smartfona u Hrvatskoj

Huawei je proveo online istraživanje na uzorku od preko 1000 ispitanika na području Hrvatske među korisnicima pametnih telefona. Većina ispitanika je ženskog spola, dobne skupine od 18 do 25 godina

83 posto ispitanika smatra da je nekulturno obavljati telefonski razgovor na razglasu na javnim mjestima, a također više od polovice njih ne voli kada ih netko fotografira bez dozvole te jasno daju do znanja da im to nije u redu.

Preko 60 posto ispitanika koristi svoj pametni telefon za slanje poruka i društvene mreže, a potom za razgovore i fotografiranje. No, čini se da su svjesni svog ponašanja te čak 67 posto njih smatra da su nepristojni kada koriste mobitel u društvu drugih osoba. Isto tako im smeta kada drugi u njihovom društvu gledaju u svoj pametni telefon i provjeravaju društvene mreže. No, koliko god im bilo neugodno, čak 27 posto ispitanika neće upozoriti osobu s kojom su u društvu da je nepristojna.

Zanimljiv je, ali i prilično zabrinjavajuć podatak da preko 50 posto ispitanika često ili rijetko koristi mobitel prilikom vožnje. Ipak, čini se da smo svjesni ovog problema o čemu svjedoči podatak da gotovo 90 posto ispitanika smatra da je potrebno osvijestiti korisnike o primjerenom korištenju pametnih telefona.

Službeni izraz za osobe koje zapostavljaju sugovornika radi smartphonea je phubbing. Sastoji se od dvije engleske riječi – phone (telefon) i snubbing (ignoriranje). Iako to radimo najčešće nesvjesno, druga osoba to može, s potpunim pravom, protumačiti kao da nas ne zanima. Čak 90.8 posto ispitanika nije znalo odgovor na pitanje što znači ovaj pojam, a upravo je to cilj ove ankete: otkriti navike korisnika pametnih telefona i osvijestiti što širu javnost o njihovom odgovornom korištenju.