Isprobali smo Mario Kart Tour, evo prvih dojmova

Najnoviji Nintendov izlet u mobilno tržište igara pretvara jednu od najomiljenijih serijala u mobilni naslov na kakvog smo, nažalost, nevoljko navikli

Zašto ovo spominjemo? Zato jer je Nintendo Super Mario Runom pokušao napraviti suprotno i ponuditi kupcima igru koja se plaća samo jednom i koja ostaje zauijek vaša. Nakon što igrači mobilnih igara, navikli na to da sve dobiju 'besplatno' nisu kupovali igru zato jer od njih traži da ju, zamislite, kupe - Nintendo se okrenuo drugom poslovnom modelu koji se više od svega oslanja na ograničeno vrijeme igre i beskonačne male mikroransakcije koje u zamjenu za vaš novac daju šansu da dobijete sitnice poput specijalnih likova ili opreme. Da stvar bude još bolja, ta taktika se pokazala strahovito učinkovitom i unosnom, pa se na koncu i ne trebamo čuditi mobilnoj verziji jedne od najomiljenijih trkaćih igara za konzole.

Svijet mobilnih igara se promijenio. Dok su developeri nekad davno proizvodili igre koje se jednom plaćaju i onda igraju od početka do kraja, poslovnjaci i izdavači su vrebali sa idejom mikrotransakcija. Danas svjedočimo svijetu u kojem su skoro sve mobilne igre besplatne i u sebi imaju hrpu jeftinijih ili skupljih mikrotransakcija koje, htjeli mi to ili ne, svako malo iskaču ne bi li nas navukle da kupimo valutu u igri ili si omogućili malo dulje igranje bez reklama.

Mario Kart Tour je u svojoj srži destilirana verziji Mario Karta 8, samo prilagođena igranju jednim prstom na ekranima osjetljivima na dodir. Što se same igre tiče, jednostavnost njezine kontrolne šeme koja sustav ubrzavanja potaknutog proklizavanjem prenosi u mobilni format ima dvije strane. Sve što trebate raditi je prilično jednostavno, pogotovo ako znate proklizavati. S druge strane, stalno uklizuavanje i uskakanje u drift čini obično skretanje užasno teškim. Ovo možda ne predstavlja prevelik problem pri igri protiv umjetne inteligencije, no sigurni smo da će jednoga dana kada igra dobije svoju kompetitivnu stranu postati prava noćna mora. Što se staza tiče, one adaptacije onih već prisutnih u Mario Kartu - uz dodatak međunarodnih koje se izmjenjuju svakih mjesec dana.

Može i bez plaćanja, ali...

Likove u igri otključavamo pomoću, pogodili ste, valute koju se zarađuje utrkivanjem ili kupuje pravim novcem. Utrke se pobjeđuju sakupljanjem bodova kojima se zarađuju zvjezdice. Zvjezdicama se otključavaju novi kupovi i staze, a sve je zaokruženo s dnevnim ograničenjem igranja u obliku blokade sakupljanja dodatnog iskustva za vozače.