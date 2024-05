Indijska tvrtka lansirala svoju prvu raketu: 'Povijesni trenutak'

Lansiranje rakete Agnibaan u protekla dva mjeseca otkazano je četiri puta zbog tehničkih poteškoća. Posljednje otkazivanje bilo je u utorak kad se odustalo od lansiranja pet sekundi prije početka.

Raketa može nositi do 300 kilograma tereta, na visine od 700 kilometara. U četvrtak je letjela do osam tisuća metara visine prije no što je pala u ocean.

Tvrtka je objavila kako su svi ciljevi kontroliranog vertikalnog uspona zadovoljeni. Pawan K. Goenka, čelnik indijske agencije za nadzor svemirskih putovanja (IN-SPACe), nazvao je to „povijesnim trenutkom”.