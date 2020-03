Idu vam na živce? Promijenite početne aplikacije na Androidu uz ove korisne savjete

Različite aplikacije na Androidu služe za vršenje različitih funkcija. Ako vam se ne sviđaju opcije koje su došle predinstalirane sa sustavom ili ih je promijenio neki instalirani program, ne brinite - postoji rješenje

Ako čitate ovaj članak, velke su šanse da Androidu želite mijenjati aplikacije koje rade s određenim vrstama podataka ili jednostavno želite da određene aplikacije rade određene stvari - SMS, usluge, email i tako dalje.

Što su to početne aplikacije

Početne ili defaultne aplikacije korisniku dozvoljavaju izbor između alata koje koristi za određene zadatke na uređaju. Primjerice, na vašem Androidu možda imate nekoliko preglednika, no samo se jedan otvara kada pritisnete na neku poveznicu unutar aplikacije. Taj program je defaultni, odnosno osnovni program i moguće je odrediti da neki drugi program otvara stranice umjesto njega.

Kako postaviti početne aplikacije za određene funkcije na Androidu

Ako instalirate i pokrenete neku novu aplikaciju, velike su šanse da ćete pri prvom pokretanju dobiti izbor želite li da ta aplikacija uvijek služi toj funkciji (primjerice, novi preglednik). Na izboru će vam biti opcija Always (uvijek) ili Just this once (samo sada).

Ako želite koristiti drugu aplikaciju, birajte ju iz liste koja se pojavi na dnu ekrana.