Huaweijev trostruko preklopni telefon dostupan i izvan Kine

Huawei lansira svoj trostruko preklopni telefon Mate XT Ultimate izvan Kine, ali po vrtoglavo visokoj cijeni. Ovaj jedinstveni uređaj, prvi i zasad jedini telefon na svijetu koji se preklapa na dvije točke na zaslonu, koštat će čak 3.499 eura. No, kao i ostali Huawei uređaji, neće službeno podržavati Googleove aplikacije.

HARMONYOS NEXT

Glavni nedostatak, kao i kod svih Huawei telefona, ostaje izostanak Googleovih aplikacija i usluga, uključujući Play Store, unatoč tome što uređaj koristi Huawei EMUI, operativni sustav na temelju Androida. Huawei je prošle godine lansirao potpuno neovisni sustav HarmonyOS Next, ali Mate XT još uvijek nije prešao na njega, čak ni u Kini.

Prvi dojmovi o telefonu ukazuju na vrlo čvrstu i izdržljivu konstrukciju, iako je potrebno malo navikavanja na način preklapanja, s obzirom na to da svaki segment zaslona zahtijeva savijanje u različitim smjerovima. No to je sitnica u usporedbi s astronomskom cijenom koju će kupci morati platiti za ovaj uređaj.

Iako je cijena izražena u eurima, za sada je Mate XT potvrđen za Maleziju, Indoneziju, Filipine, UAE, Saudijsku Arabiju i Meksiko, dok su dodatna tržišta moguća u budućnosti. Huawei UK je za The Verge potvrdio da uređaj 'za sad' neće stići u UK ili SAD. Telefon dolazi u samo jednoj konfiguraciji s 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.