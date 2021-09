Google sprema novosti: Rezultati pretraživanja uskoro će se promijeniti

Dodatne informacije o izvoru infromacija trebale bi poslužiti u ratu protiv onih krivih

Google će u borbi protiv dezinformacija u temama koje se pretražuju dodavati informacije i kontekst, a sve kako bi korisnici postali osvješteniji oko izvora informacija koje traže.

Tako će, kako piše The Washington Post, dodavati opise stranica, recenzije i informacije od trećih strana, a moći će ih se naći u sekciji 'About this result', dostupnoj klikom na tri točkice kod rezultata pretraživanja.