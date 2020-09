Generacija NOW: Hrvatski Telekom ulaže dodatnih 700 tisuća kuna u edukaciju za poslove budućnosti

Hrvatski Telekom nastavlja s ulaganjem u buduće STEM stručnjake te je danas otvorio prijave za novi donacijski natječaj Generacija NOW. Kroz ovogodišnji donacijski natječaj, Hrvatski Telekom ulaže 700 tisuća kuna u razvoj STEM područja u Hrvatskoj te nastavlja uspješnu suradnju s dugogodišnjim partnerom, Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM)

Natječaj traje od 22. rujna do 5. listopada i na njega se, putem online obrasca, mogu prijaviti sve obrazovne ustanove i neprofitne institucije koje promiču bavljenje STEM područjem. Odabranim institucijama, za čitavo vrijeme trajanja programa, na raspolaganju će biti podrška stručnjaka iz IRIM-a, dok će Hrvatski Telekom svima donirati najmoderniju opremu za izradu kreativnih Internet of Things projekata, besplatan pristup internetu s besplatnim podatkovnim prometom te financijsku donaciju.

'Usvajanje novih vještina ne potiče samo osoban i profesionalan rast već čini napredak mogućim. Djelujući u sadašnjosti i osnažujući našu djecu, Generaciju NOW, zajedno stvaramo bolje sutra. Iznimno sam ponosan što je Hrvatski Telekom u posljednje četiri godine uložio više od četiri milijuna kuna u STEM edukaciju, ali prvenstveno što potičemo razvoj STEM kompetencija u Hrvatskoj od najranije dobi te djeci i mladima pomažemo u izgradnji bolje budućnosti za njih osobno, ali i za čitavo društvo. Zahvaljujući tome, u našem programu sudjeluje više 300 obrazovnih institucija, a više od 2200 kreativnih, predanih i znanja željnih mladih umova korak je bliže ostvarenju svojih snova i ostvarenju svojega punog potencijala. Iako je ovo vrlo izazovna godina za sve nas, upravo je sada još važnije podržati i uključiti mlade u područja koja će im otvoriti bezbroj mogućnosti', izjavio je Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, povodom još jedne u nizu velikih investicija kompanije u STEM obrazovanje.

Najmodernija edukacija

Generacija NOW se provodi s ciljem pružanja najmodernijih oblika edukacije mladima kako bi oni, uz pomoć najnovije tehnologije, razvijali svoju kreativnost i inovativnost, a i ove godine se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Novost ovogodišnjeg programa jest IRIM-ov interaktivni edukacijski web portal Izradi! na kojemu je svima dostupan i besplatni tečaj o Arduinu, za STEM područje iznimno bitnoj tehnologiji koja će se koristiti u edukaciji. Program Generacije NOW i ove će se godine, ukoliko to epidemiološka situacija dopusti, održavati u prostorima odabranih ustanova diljem Hrvatske, a interaktivni materijali dodatno će pomoći polaznicima programa pri stjecanju znanja i izradi vlastitih projekata. Kako se čitav edukacijski program nalazi online, bit će dostupan i svim ostalim ustanovama, ali i pojedincima, zainteresiranima za usavršavanje STEM znanja i vještina.

Povodom otvorenja petog donacijskog natječaja Generacija NOW, Paolo Zenzerović, voditelj poslovanja IRIM-a, pojašnjava: 'I ove godine Institut za razvoj i inovativnost mladih nastavlja uspješnu dugogodišnju suradnju s Hrvatskim Telekomom kroz uključivanje 50 novih institucija i podršku prethodno uključenim ustanovama u projekte Internet of Things. Kroz ovaj projekt educiramo mentore u osnovnim i srednjim školama te udrugama za korištenje Arduina - najpoznatije svjetske platforme za realiziranje uradi sam projekata u području elektronike, automatike, robotike te inženjerstva općenito. Učenici zajedno s mentorima stvaraju vlastite projekte i pritom razvijaju kompetencije u području STEM-a te druge digitalne vještine potrebne za rad i život u današnjem digitalnom svijetu.'

Stručno povjerenstvo

Za ocjenjivanje svih projektnih radova ove će godine biti zaduženo stručno Povjerenstvo u sljedećem sastavu: