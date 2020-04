U trenutku kad je Facebook platio milijardu američkih dolara za njega Instagram je imao tek 13 zaposlenika. Što se dogodilo s njima deset godina kasnije?

Instagram se 2010. godine zvao Burbn i bio aplikacija za dijeljenje lokacija i fotografija u usponu, projekt na kojem je njegov osnivač Kevin Systrom radio u slobodno vrijeme.

Nakon nekog vremena pridružio mu se Mike Krieger, a fokus je pomaknut na prvenstveno fotografije. Njih su dvojica već tada bili poznati po tome što su se teško odlučivali na zapošljavanje novih djelatnika.

Systrom navodno nije htio zaposliti nikog tko nije doista strastveno htio raditi na novoj aplikaciji. Tako su do travnja 2012. godine, kad ih je preuzeo Facebook, imali ukupno 13 zaposlenih, uključujući dvojicu suosnivača.

U knjizi No Filter: The Inside Story of Instagram autorica Sarah Frier otkrila je, između ostalog, što se dogodilo s tim zaposlenicima nakon što je Instagram postao dio Facebookovog carstva, prenosi Business Insider. Dio i dalje radi u Instagramu, drugi su pokrenuli vlastite tvrtke, a treći u potpunosti napustili svijet tehnologije.